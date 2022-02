Après avoir agi à plusieurs reprises, le présumé prédateur sexuel, domicilié au quartier Thierno Kandji, a été arrêté mercredi dernier par les policiers du commissariat central de Diourbel. Il a été présenté au procureur pour acte contre-nature et détournement de mineur.

Mis à la disposition d’un centre de formation pour sa réinsertion sociale, l’adolescent D. S. avait fugué et passait la nuit à la belle étoile. Un jour, l’élève âgé d’une quinzaine d’années a eu la malchance de croiser sur son chemin le conducteur de moto-Jakarta indélicat qui l’a transformé en objet sexuel.

En effet, ce présumé homosexuel traînait nuitamment l’adolescent fugueur dans les tribunes du stade Ely Manel Fall de Diourbel où il l’abusait sexuellement. Le ‘’jakartaman’’ domicilié au quartier Thierno Kandji a commis sa sale besogne à plusieurs reprises.

Mais l’affaire s’est ébruitée à la suite d’une dénonciation de la victime auprès du directeur de son centre de réinsertion sociale. A son tour, le patron de cette structure nichée non loin du stade Ely Manel Fall a saisi le commissariat central de Diourbel.

Sous le coup d’une plainte déposée sur la table du commissaire Mor Ngom, le conducteur de moto Jakarta incriminé avait pris la fuite pour échapper à la prison. Mais après une cavale de plus de trois mois, le présumé homosexuel M. D. S. est tombé mercredi dernier dans les filets des limiers, lors d’un contrôle de routine.