L’un des chauffeurs des deux bus, qui sont entrés en collision sur la route de Kaffrine, est un activiste qui luttait activement contre l’indiscipline sur les routes et pour le développement de son terroir Vélingara.

Moussa Soumboudou, de Dinkish Prod Sumbundu, est décédé à la suite d’ un accident. Il conduisait le bus qui avait quitté Dakar pour Vélingara. L’accident s’est produit, hier soir vers 4h du matin à hauteur de Kaffrine et a fait 38 morts et plusieurs blessés.

Dans un de ses derniers posts sur Facebook, il avait écrit : “Encore des accidents ! L’un des bilans les plus lourds que le Sénégal n’ait jamais connu en termes d’accident. À l’espace d’un mois, le Sénégal a enregistré plus de 60 morts sur la route et tant de blessés sans compter les dégâts matériels. Le coser (comité d’organisation à la sécurité routière) des grands événements religieux du Sénégal présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées et prie pour le repos éternel des victimes tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

Pour terminer, j’en appelle à la prudence sur les routes à l’occasion du Gamou et bon Gamou à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre aimable attention !”. Une grande perte pour le Sénégal, en particulier pour Vélingara, son terroir qu’il a toujours défendu.

