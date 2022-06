Accident au large des côtes gambiennes: Deux pêcheurs sénégalais meurent dans une collision avec un bateau chinois

On sait un peu plus sur les circonstances de l’accident maritime qui a coûté la vie à deux pêcheurs sénégalais en mer gambienne.

Selon les informations fournies par “And Sukkali Napp Sénégal” au confrère de la RFM à Ziguinchor, une pirogue avait quitté Brufut en Gambie, avec à son bord cinq pêcheurs sénégalais. L’accident se serait produit à environ 40 km de Brufut, une collusion entre la pirogue sénégalaise et un bateau chinois. Le bilan annoncé fait état de deux morts, un disparu et un rescapé .Un bilan assez lourd, suffisant pour que les membres de And Sukkali Napp Sénégal montent au créneau pour dénoncer ce type d’accident en mer devenu monnaie courante. Selon le chargé de communication de cette structure, Mohamed Sylla, il faut que les autorités sénégalaises puissent intervenir pour prévenir ces drames.

” Beaucoup de pêcheurs sénégalais perdent la vie ainsi depuis des années, suite à ce genre d’accident, collusion avec des bateaux” dit le chargé de communication de “And Sukkali Naap Sénégal”. Il a cité le cas de Djiwalo où un bateau de pêche a écrasé une pirogue faisant cinq mort et jusqu’à présent, rien n’a été fait. Et aussi le cas de Lompoul, avec le capitaine que les pêcheurs ont fait descendre de son navire. Des accidents graves qui ne font pas réagir les autorités selon ces pêcheurs .Pour ces derniers, il faut que les autorités prennent des décisions par rapport à ces faits. Il précise que le bateau chinois est présentement arraisonné au port de Banjul. Les deux rescapés aussi se trouvent à Banjul. Les deux morts sont des pêcheurs sénégalais, l’un habite Yenne et l’autre Bargny. Le pêcheur porté disparu est un Sénégalais, il est par ailleurs le capitaine de la pirogue, précise Mohamed Sylla.