Accident à Sikilo: Un mois après, le bilan s’alourdit…

C’est pratiquement dans l’indifférence qu’un 45e décès a été enregistré dans le tragique accident de Sikilo…,un mois après. En effet, ce 05 février, la dame Halimatou Sawané, âgée de 21 ans et demeurant à Petit-Mbao, a succombé à ses blessures après 29 jours de lutte contre la mort. Elle a rendu l’âme à l’Hôpital régional Thierno Brahim Ndao de Kaffrine, au service de Réanimation. Elle était la dernière blessée en hospitalisation.

Ce nouveau décès porte le bilan déjà lourd à 45 décès dans cet accident de Sikilo. Après cet accident tragique ayant causé la mort de 45 personnes actuellement, le gouvernement du Sénégal avait pris une batterie de mesures. Autour du Premier ministre Amadou Bâ, les

autorités étatiques avaient pris 23 mesures pour lutter contre les accidents de la route.

Il y avait, entre autres mesures, la mise en place d’une structure autonome multisectorielle, dirigée par un Officier supérieur, l’interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23H et 5H, la mise en œuvre du programme de modernisation et de renouvellement du parc, un plan d’accélération de la mise en œuvre du programme de modernisation et de renouvellement du parc…

Seulement un mois après, les mesures semblent tardent à se concrétiser. A part l’interdiction des voyages interurbains entre 23H et 5H, et l’interdiction des porte-bagages qui a été retardée d’un an, aucune autre mesure n’est respectée pour le moment. Pour tout le reste, les mesures tardent à être effective