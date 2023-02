Abdoul Mbaye : « Pour réintégrer la Cedeao et l’UA, que le Mali, le Burkina et la Guinée fassent comme Macky »

Abdoul Mbaye n’est pas du tout tendre avec le Président Macky Sall. Il ne supporte toujours pas l’invalidation de sa candidature lors de la dernière présidentielle par le système de parrainage introduit par Macky Sall.

Pour dénoncer encore cette règle qui n’arrange pas tous les candidats, Abdoul dénonce cette fois encore, mais d’une manière dont lui seul sait le secret.

« Le Mali, le Burkina Faso et la Guinée veulent réintégrer la CEDEAO et l’ UA. Qu’ils fassent comme Maky Sall Président de l’UA: commencer par éliminer les candidats les plus gênants par condamnation pénale, mettre en place un système de parrainage qui bien que condamné par la Cour de justice de la CEDEAO permet le choix des concurrents restants, déverser des milliards pour l’achat des consciences », a indiqué, ce lundi le Président du parti ACT.

Il ajoute dans le même élan : « leurs dirigeants élus sans coup férir auront alors gagné la respectabilité qui leur redonnera leurs sièges perdus… Ils pourront même devenir Président de l’UA… »