À Kayar, une révolution bleue : les pêcheurs saluent un tournant historique

Les pêcheurs de Kayar célèbrent avec enthousiasme les récentes décisions prises par l’État sénégalais en faveur de la pêche artisanale, qu’ils considèrent comme une avancée majeure pour leur secteur.

Parmi ces mesures phares, le non-renouvellement des licences de pêche accordées à l’Union européenne se distingue particulièrement. « Cette décision a permis de protéger nos ressources marines. Aujourd’hui, nous capturons des espèces rares, les stocks de poissons sont en nette augmentation, et nous pouvons désormais pêcher toute l’année sans interruption. La situation est bien meilleure qu’auparavant, lorsque les navires étrangers s’appropriaient les meilleures espèces », confient les pêcheurs avec un regain d’espoir. En outre, des subventions facilitant l’acquisition d’équipements modernes, une régulation plus stricte des pratiques de pêche et un renforcement des actions contre la pêche illégale viennent compléter cet élan de renouveau. Ces initiatives, saluées unanimement, sont perçues comme des étapes clés pour préserver les ressources halieutiques tout en améliorant les conditions de vie des communautés de pêcheurs. « Ces mesures traduisent une véritable écoute de nos préoccupations et marquent un tournant décisif vers une pêche plus durable », affirme un porte-parole des pêcheurs de Kayar, le regard empli de reconnaissance. Cependant, ces avancées s’accompagnent d’un appel à la vigilance : les pêcheurs insistent sur la nécessité d’appliquer rigoureusement ces réformes et d’approfondir le dialogue entre les autorités et les acteurs du secteur. « C’est seulement ainsi que nous pourrons garantir des résultats durables et bâtir un avenir prospère pour nos communautés », concluent-ils avec détermination.