La masseuse la plus célèbre du Sénégal a fait sa sortie aujourdhui à la place du Souvenir africain de Dakar. A moins de 24 heures de sa confrontation avec le leader de Pastef qu’elle accuse de “viols multiples”, Adji Sarr est aparue aux cotés des associations féminines qui disent se battre contre les violences faites aux femmes. Accompagnée de Gabrielle Kane -qui lui assure le rôle de nounou- et de ses gardes du corps, elle s’est dirigée vers les premières places que les organisatrices semblent lui avoir réservées.

Cette rencontre, organisée à la place du Souvenir africain de Dakar, par le Dr Fatou Diané Guèye, ministre de la femme était censée être une tribune ouverte pour “l’activisme et pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles” s’est tranformée en une tribune où la masseuse devait benficier d’un bain de foule. Et des acclamations. Si elle n’a pas gagné à l’applaudimèttre, Adji Sarr a ravi la vedette à tout le monde; si l’on se fie au nombre de pairs d’yeux qui se sont braquées sur elle. Et cette soudaine curiosité pour l’intruse a obligé les conférenciers à observer une petite pause; le temps que la star du jour s’installe.

Ensuite, finie l’installation de leur encombrante hôte, le speaker puis la ministre en personne ont appelé tout le monde à se “reconcentrer sur l’essentiel”: parler de la cause des femmes. Pour rappel, Adji Sarr fera demain face au leader du Pastef qu’elle accuse de “viols multiples” et de “menaces de mort.” Aprés deux auditions dans le fond et l’interrogatoire de ses témoins, Adji Sarr -dont les déclarations varient au grès de ses humeurs- doit permettre au doyen des juges, Oumar Maham Diallo, de mieux appréhender la personnalité psychique de la masseuse. Quant à la valeur de ses accusations hubuesque, tout le monde s’est déja fait une religion.