À 40 Ans, un Maître Coranique obtient le Baccalauréat

Mohamed El Moustapha Iyane Baba Sy, un maître coranique autodidacte de 40 ans, incarne la résilience et la détermination. Né à Saint-Louis, il a été retiré de l’école en classe de 5ème par son père pour se consacrer à l’apprentissage du Coran. En 2004, il est frappé par des problèmes de vue liés à la cornée, nécessitant de nombreuses opérations. Malgré une forte myopie persistante, il réussit à surmonter ces obstacles, prouvant que l’âge n’est qu’un chiffre. En décrochant son baccalauréat cette année, il a montré que la détermination et la persévérance peuvent venir à bout de toutes les barrières.

Une Histoire inspirante

Mohamed n’a pas suivi le parcours classique d’un étudiant. À 40 ans, cet homme modeste, enseignant du Coran à Saint-Louis, a décidé de s’attaquer à un défi que beaucoup de jeunes redoutent : le baccalauréat. Et il l’a fait avec brio.

« Si j’ai pu mémoriser le Coran, je peux bien mémoriser quelques théorèmes de mathématiques et des dates historiques, non ? », plaisante-t-il avec son sourire contagieux.

Issu d’un milieu traditionnel, il a été retiré de l’école par son père pour se consacrer à l’apprentissage du Coran. Cependant, sa soif de connaissances et son désir de lire et d’écrire l’ont poussé à prendre une initiative courageuse : il s’ inscrit dans une église locale pour apprendre ces compétences fondamentales.

Déterminé à prendre revanche sur son sort, il s’inscrit à l’Institut français de Saint-Louis pour combler ses lacunes et apprendre à écrire en français. Il suit des programmes tels que “Français Langue Étrangère” et une formation en prise de parole en public, visant à enrichir ses compétences. Sa volonté de passer le baccalauréat malgré des contraintes de temps et des responsabilités d’enseignement à son propre établissement, le « Daara Thierno Baba Sy pour l’enseignement du Coran et des sciences islamiques », témoigne de sa ténacité.

Son parcours est marqué par une méthode autodidacte et l’utilisation de ressources en ligne pour se préparer aux épreuves du baccalauréat, qu’il réussit brillamment en une semaine de révision intensive. Entre ses obligations familiales, ses responsabilités en tant que maître coranique et les aléas de la vie, il a dû jongler avec des heures d’étude tard dans la nuit. Sa journée commençait bien avant le lever du soleil et se terminait souvent au milieu de la nuit. Pourtant, il n’a jamais perdu de vue son objectif.

Motivation clé de la réussite

Marié, Mohamed a suivi plusieurs formations qui lui ont permis de poursuivre son rêve. Grâce à ces efforts, il a réussi à combiner l’enseignement coranique avec une éducation moderne, offrant ainsi à ses élèves une approche holistique de l’apprentissage.

« Je me disais que si je pouvais apprendre et enseigner le Coran, pourquoi ne pourrais-je pas apprendre d’autres matières ? », dit-il avec une simplicité désarmante. Cette philosophie de vie a non seulement conduit à son succès personnel, mais a aussi inspiré de nombreux autres à poursuivre leurs propres rêves, peu importe les obstacles.

Autodidacte, Mohamed est une véritable source d’inspiration pour tous. Il démontre que l’éducation n’a pas d’âge et que chaque défi peut être surmonté avec de la détermination et du travail acharné. Pour beaucoup de jeunes, il est devenu un modèle et une source d’inspiration.

Mohamed El Moustapha Iyane Baba Sy appelle les maîtres coraniques à poursuivre des études supérieures pour combiner les connaissances traditionnelles et modernes. Il exhorte également l’État à soutenir cette transition, à l’instar de la Mauritanie, facilitant ainsi l’intégration des ressortissants des daaras dans le système éducatif moderne.