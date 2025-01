94 milliards de FCFA : Enquête choc sur un scandale foncier aux allures d’État

La Division des investigations criminelles (DIC) ouvre ce vendredi 24 janvier à midi le chapitre des auditions concernant l’affaire des 94 milliards de FCFA, un dossier explosif qui continue de faire trembler les sphères politiques et judiciaires du Sénégal. Saisi par le parquet financier, ce dossier revient sous les projecteurs avec en première ligne la famille Mbengue, à l’origine de la relance de l’affaire par le dépôt d’une plainte. Selon les informations rapportées par L’Observateur, cinq mandataires de cette famille vont successivement être entendus par les enquêteurs.

Ce scandale financier d’envergure porte sur un terrain de 275 hectares situé à Rufisque, immatriculé TF 1451/R, et fait l’objet d’un litige vieux de plusieurs décennies. Le différend remonte à 1978, opposant les héritiers d’Ousmane Mbengue, reconnus comme propriétaires légitimes par une décision de justice, et le défunt homme d’affaires et marabout influent, Djily Mbaye. Ce conflit foncier a traversé les régimes politiques, mais c’est sous les projecteurs de l’actuelle scène politique qu’il refait surface. Le dossier a été remis en lumière par Ousmane Sonko, alors député et désormais figure emblématique de l’opposition sénégalaise. Le leader de Pastef avait dénoncé une vaste opération de spoliation foncière, dans laquelle, selon lui, de nombreuses autorités de l’ancien régime seraient impliquées. Il avait également affirmé que la famille Mbengue était la principale victime de cette machination orchestrée pour s’approprier illicitement des biens immobiliers d’une valeur astronomique. Alors que les auditions débutent, les enjeux sont multiples : éclatement de la vérité, identification des responsabilités, et potentiellement des révélations explosives pouvant ébranler des personnalités politiques et des institutions. Ce procès s’annonce comme une épreuve de vérité pour le système judiciaire sénégalais, qui devra démontrer son indépendance face à un dossier aux ramifications politiques et financières complexes.