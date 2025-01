Crise au Crous du Sine-Saloum : 328 Licenciements Massifs en Jeu

L’intersyndicale des travailleurs du Crous du Sine-Saloum tire la sonnette d’alarme face à un projet de licenciement massif visant 328 agents permanents. Ce plan controversé, contenu dans un document interne, doit être examiné ce mardi 14 janvier 2025 lors d’une réunion décisive du conseil d’administration.

Dans un communiqué largement diffusé, les syndicalistes dénoncent une mesure qu’ils jugent “inacceptable et dévastatrice”. Selon eux, ce projet, présenté comme une réponse à des difficultés économiques, menace directement la survie de centaines de familles et risque d’aggraver la crise sociale dans la région. « Ce plan de réduction drastique des effectifs constitue une véritable déclaration de guerre contre les droits des travailleurs », affirme un porte-parole de l’intersyndicale. Face à l’urgence de la situation, l’intersyndicale a adressé une demande pressante aux plus hautes autorités du pays : le Président de la République, le Premier ministre, ainsi que le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Les travailleurs appellent ces décideurs à intervenir pour bloquer ce qu’ils qualifient de “scénario cauchemardesque”. « Les autorités doivent prendre leurs responsabilités pour éviter une catastrophe humaine et sociale sans précédent », ont-ils martelé. Loin de se résigner, les syndicats promettent des actions fortes si aucune solution n’est trouvée pour préserver les emplois. En parallèle, une délégation composée d’étudiants et de membres du personnel a entrepris une démarche inédite en rendant visite au Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Niass. Ce dernier a été sollicité pour jouer un rôle de médiation et contribuer à un dénouement favorable. Ce projet de licenciement s’inscrit dans un contexte plus large de difficultés économiques affectant de nombreuses institutions publiques et privées au Sénégal. Cependant, les syndicats pointent du doigt un manque de transparence dans la gestion de ces défis. Ils réclament l’ouverture de discussions sérieuses afin d’identifier des alternatives viables. Alors que la tension monte, tous les regards se tournent vers le conseil d’administration de ce mardi. Une décision définitive pourrait y être prise, scellant ainsi l’avenir des 328 agents concernés.

L’issue de cette crise sera déterminante pour les travailleurs, leurs familles et, plus largement, pour l’image de justice sociale et de solidarité prônée par les autorités sénégalaises.