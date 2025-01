Partenariat entre L’Association des Commerçants et Industriels du Sénégal (ACIS) et le FONGIP

L’Association des Commerçants et Industriels du Sénégal (ACIS) a été reçue, ce jeudi 02 janvier, en audience par Mme l’Administrateur Général du FONGIP.

La structure présente dans les 14 régions du pays, compte quelque 10.000 membres de divers domaines d’activités compte faire du FONGIP un partenaire stratégique. Ce, pour obtenir des financements et réaliser les objectifs que sont, entre autres, la contribution au développement industriel du Sénégal, à la souveraineté économique et à la création, au profit notamment des femmes et des jeunes. Toutes ces questions ont été discutées avec la forte délégation de l’ACIS conduite par son président, M. Khadim Sylla. Les deux parties ont convenu de travailler sur les voies et moyens d’établir une collaboration qui pèsera dans la construction de la VisionSenegal2050.