Convoqué ce 26 mai 2024 pour se rendre à la Mecque, ces pèlerins consentis pour le premier vol disent recevoir un message de report de leur départ pour la Mecque jusqu’au Vendredi 31 mai 2024.

Notre source, de dire que le premier vol est finalement scindé en deux groupes répartis entre vol A1 et Vol A2. Pour lui, c’est une stratégie qui vise à favoriser certaines arrivées de la dernière minute pour leur trouver des places dans le premier vol a-t-il dénoncé.

Ce sont des magouilles que nous ne pouvons pas laisser passer dit-il, pointant du doigt la délégation générale au pèlerinage.

Pour dénoncer ce phénomène qui gangrène la bonne organisation du Hajj (pèlerinage) au Sénégal, nous nous sommes donnés rendez-vous le lundi 27 mai devant l’ hangar des pèlerins à l’aéroport Léopold Sedar Senghor de Yoff à 08h.

Nous ne pouvons pas effectuer toutes les formalités et avoir la confirmation que nous constituons le premier vol pour aller à la Mecque et attendre à 24h du départ pour annoncer le report et faire attendre certains au détriment des autres souligne-t-il avec regret.