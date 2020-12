Les 2 milliards de F. Cfa du fonds force covid-19 destinés à la presse introuvables

XALIMANEWS: Le Méli-mélo a commencé entre le ministre des finances, le ministre de la culture et les acteurs de la presse. En effet, le ministre des finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a annoncé avoir dépensé dans son budget de 2021, 1 milliard 65 millions dans le cadre d’une subvention destinée à la Sodav et 900 millions F cfa pour l’appui à la presse et à la culture urbaine. Ce que le Dage du ministre de la culture et la communication a démenti: « ce n’est pas un milliard 65 millions. Le milliard 65 millions c’est pour le réaménagement que le ministre avait fait en interne », a t-il déclaré.

Aly Bathily Dg de la Sodav ajoute: « le milliard que nous avons reçu n’est pas une subvention (…) nous avons rendu le reliquat ( Ndlr: 532 millions) au ministre de la culture comme il nous l’a demandé ».

Quand à Mamadou Ibra Kane, il assure ne rien avoir reçu: « il faut que celà soit bien clair. On n’a rien reçu du force covid-19 de 1000 milliards de fcfa. Je peux en attester en tant que président du Cedeps ».