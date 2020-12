Dans le cadre de nos investigations concernant les litiges fonciers récurrents, le TF/15206/NGA a particulièrement retenu notre attention à cause notamment de sa complexité et de par le préjudice subit par les différents bénéficiaires de ce titre. Le titre en question est frappé d’une mesure conservatoire qui date de plusieurs années. Et pourtant la chambre d’accusation a annulé ladite mesure qui avait été attaquée par un attributaire du nom de Sangoulé Thiam par le biais de son conseil, Me Brice Benoit. La décision n’a jamais été officiellement rendue publique afin de servir de jurisprudence aux autres lésés.

Toutes les tentatives entreprises pour interroger les principaux concernés, à savoir les familles en question et l’administration des domaines sont demeurées vaines jusqu’à notre rencontre avec le grand Jaraaf Mamadou Seck (l’unique mandataire) de la famille Ndiama MBENGUE, Thiaba DIENE, qui a accepté de nous recevoir à Yoff au quartier Dagoudane, afin de livrer sa version des faits. Il ressort de ses propos qu’il est (très étonné) du fait que beaucoup de personnes l’interpellent au sujet d’un article paru récemment dans la presse et dans lequel il a été cité concernant le titre visé. Occasion pour le Jaraaf d’apporter un démenti quant aux (allégations faisant état du fait qu’il n’était pas concerné) par le TF/15206/NGA.

“Je fais parti des initiateurs de la régularisation des terres de Yoff. En effet, plusieurs réunions se sont tenues au niveau du village, de la mairie, de la sous préfecture des Almadies et, en dernier, au niveau des domaines dans le cadres des enquêtes quomodo et inquomodo. Et tout s’est bien déroulé pour l’ensemble des familles occupants des terrains de la bande verte. Fort d’un décret d’immatriculation et d’aménagement, ces terres ont été titrées au nom de l’Etat du Sénégal qui, après distraction a attribué des baux aux familles concernées au prorata des surfaces qu’elles occupaient” a déclaré Jaraaf SECK.

Qui poursuit: “grande fut ma surprise lorsque j’ai eu vent qu’une mesure conservatoire a frappé, uniquement notre assiette. Mesure à l’origine de laquelle plusieurs attributaires de bonne foi sont en train de payer très cher cette imbroglio. A ma connaissance, un titre de l’Etat du Sénégal est exclusivement administré par le receveur des domaines qui peut en disposer au nom de l’Etat pour un usage à sa convenance. Contrairement au titre foncier privé qui révèle du domaine de l’individuel. L’argumentaire selon laquelle je n’ai jamais existé pour demander la régularisation au niveau des domaines est une mascarade de Cheikh Ndir” fulmine Mamadou SECK selon qui, au contraire la montagne accouchera d’une souris.

“Car si l’on pousse plus loin les investigations, le dossier de Cheikh NDIR est fondé sur de faux, et je pèse bien mes mots. Je me réserve pour la suite afin d’apporter les preuves de mes allégations“. Le Jaraaf persiste et signe: “j’ai officiellement saisi par courrier daté du 22 AOÛT 2012, le receveur des domaines de Ngor Almadies, à savoir Serigne Moustapha DIOP pour une demande de régularisation; et après le départ de ce dernier, nous avons continué à travailler avec son successeur Maissa NDIAYE en toute légalité.”

“Encore une fois, je reste et demeure l’unique mandataire de ma famille concernant le lotissement administratif initié par l’Etat du Sénégal sous forme d’un aménagement concerté avec les populations, et concernant le lotissement initié par la société Egbos sur la bande verte. Par conséquent, toutes les allégations tendant à semer le doute ou à discréditer l’administration des domaines n’est que leurre. Car nul n’ignore que la société est matriarcale. Et dans toute cette zone, personne ne peut réclamer une propriété exclusive sur ces terres qui, du reste, demeurent un patrimoine familial”. Selon notre interlocuteur, “aucune demande de régularisation qui ne soit portée par une personne dûment mandaté par sa famille ne peut prospérer” a t-il fait savoir. Et de conclure: “je profite de cette occasion pour remercier le chef de l’Etat, le Président Macky SALL pour son initiative à restituer aux Lébous leurs terres.”

Avec LII Quotidien