Un petit groupe d’individus ultra-riches pourrait aider à résoudre le problème de la faim dans le monde avec une fraction seulement de leur valeur nette, affirme le directeur du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, David Beasley.

Les milliardaires doivent “s’engager maintenant, de manière ponctuelle”, a déclaré David Beasley dans une interview diffusée mardi dans l’émission “Connect the World” de CNN avec Becky Anderson, citant en particulier les deux hommes les plus riches du monde, Jeff Bezos et Elon Musk.

Le directeur général de Tesla, Elon Musk, possède une valeur nette de près de 289 milliards de dollars, selon Bloomberg, ce qui signifie que M. Beasley demande un don de seulement 2 % de sa fortune. La valeur nette des milliardaires américains a presque doublé depuis le début de la pandémie, atteignant 5,04 billions de dollars en octobre, selon les groupes progressistes Institute for Policy Studies et Americans for Tax Fairness.

Un cocktail de plusieurs crises, telles que le changement climatique et la pandémie de Covid-19, signifie que de nombreuses nations “frappent à la porte de la famine”, a déclaré Beasley.

La moitié de la population afghane – 22,8 millions de personnes – est confrontée à une crise alimentaire aiguë, selon un rapport du PAM publié lundi. En raison d’un chômage endémique et d’une crise des liquidités, le pays est au bord d’une crise humanitaire et 3,2 millions d’enfants de moins de cinq ans sont en danger, conclut le rapport.

Le changement climatique

Une série de nouveaux rapports de l’administration Biden a lancé un avertissement sévère la semaine dernière: les effets du changement climatique auront une grande portée et poseront des problèmes à tous les gouvernements.

Parmi les rapports, l’administration explique en détail comment le changement climatique est à l’origine des migrations. C’est la première fois que le gouvernement américain reconnaît officiellement le lien entre le changement climatique et les migrations. Le PAM a déjà mis en garde contre l’augmentation des migrations, notamment dans la région du “corridor sec” en Amérique centrale.

“Prenez les États-Unis et la région d’Amérique centrale, le Corridor sec, le Guatemala, le Honduras, le Salvador et le Nicaragua; ”nous nourrissons beaucoup de gens là-bas et le climat est en train de changer avec les ouragans et les inondations soudaines ; c’est tout simplement dévastateur.”, a déclaré Beasley

En Éthiopie, le PAM estime que 5,2 millions de personnes ont un besoin urgent d’aide alimentaire dans la région du Tigré, où le Premier ministre Abiy Ahmed a mené une offensive majeure contre le Front populaire de libération du Tigré (TPLF) depuis l’année dernière. Depuis, des milliers de civils ont été tués, tandis que plus de deux millions de personnes ont été déplacées.