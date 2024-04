Les circonstances particulières qui ont entouré la tenue de l’élection présidentielle ont démontré une résilience particulièrement frappante du peuple Sénégalais dans sa majorité. Ce peuple en dépit de perturbation ponctuelle et résolument adossée à sa tradition de dialogue et de terranga. Le Président du conseil constitutionnel s’est prononcé ce 02 avril au cour de son discours introductif dans la prestation de serment du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Pour Mamadou Badio Camara l’élection présidentielle qu’on croyait définitivement compromise a pu se tenir même dans un délai réduit sans qu’aucune irrégularité de nature à altérer la tenue du scrutin n’a été notée. Sauf à relever que nos institutions loin de connaître des crises tiennent debout dans le cadre de la constitution expression la plus achevée.

Pour sa part le conseil constitutionnel face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des armes non conventionnelles a, au nom du peuple dit le droit sans haine ni crainte a fait savoir le Président du conseil constitutionnel.

Le Président de la République et son gouvernement tout comme, l’assemblée nationale ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C’est dire qu’il n’y a pas de crise institutionnelle mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la constitution dit-il.

”Des amis en Afrique nous disent souvent qu’à chaque fois que le pire est prédit au Sénégal, en raison de forte tension et d’animosité exacerbée, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leur pieds comme si de rien n’était.”

Fort de ce constat, Monsieur le Président de la République, il nous demande quel est donc votre secret? Et mon point de vue le secret est dans le bulletin de vote.

Selon Mamadou Badio Camara l’élection présidentielle est l’intime conviction du peuple de changer le cours de leur destin et lors que l’administration et les organes de contrôle du processus électoral on fait la preuve et leur professionnalisme sur le contrôle impartiale. En effet c’est en effet en 10 jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28 % des voix. Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye est élu au soir du 24 mars et en ce jour très remarquable qui marque aussi la fin du mandat de votre prédécesseur.