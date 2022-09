Le Sénégal, bon élève de la parité en politique, mais peut mieux faire

Le Sénégal fait franchir un nouveau palier à la représentation politique des femmes en Afrique de l’Ouest avec une proportion record de députées dans le Parlement récemment élu qui siège pour la première fois lundi 12 septembre. Mais il reste du chemin à parcourir sur la voie de l’égalité dans un pays où attitudes et lois patriarcales sont profondément enracinées.

Plus de 44 % des sièges de l’Assemblée nationale élue en juillet seront occupés par des femmes, la proportion la plus haute dans un Parlement en Afrique de l’Ouest. Des progrès contrebalancés par les réalités du pouvoir et les forces d’inertie sociales.