Pour sa rentrée en Ligue Europa, l’AS Monaco se devait de bien démarrer l’aventure. Ce que les hommes de Philippe Clement ont assuré en allant s’imposer, ce jeudi soir à Belgrade, contre l’Etoile Rouge (1-0). Krépin Diatta est rentré en seconde période.

Au Marakana ou le Stade Rajko Mitić, la première période a été plutôt équilibrée. Pas de but mais des occasions et beaucoup d’énergie de Monaco et l’Etoile Rouge. Les attaquants n’ont pas toujours été inspirés mais les gardiens ont sorti une belle parade : d’abord Milan Borjan qui a bien repoussé la frappe de Youssouf Fofana, alors qu’Alexander Nübel s’est interposé face à Osman Bukari.