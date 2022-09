«Septembre en or» : Conclave contre les cancers de l’enfant

Les cancers pédiatriques restent des cancers rares et surtout très différents de ceux rencontrés habituellement chez les adultes. Chaque mois de septembre est consacré à l’opération «Septembre en or» dans des pays comme la France, qui marque l’engagement de tous les acteurs concernés (patients, familles, professionnels de la santé, scientifiques, décideurs…) dans la lutte contre les cancers de l’enfant. Ces cancers sont très différents des cancers adultes. Leucémies, lymphomes, tumeurs du système nerveux central, tumeurs osseuses…

Les cancers de l’enfant regroupent un ensemble hétérogène de maladies cancéreuses qui ont toutes pour point commun de toucher des enfants, des nourrissons jusqu’aux adolescents.

L’objectif de «Septembre en or» est de sensibiliser sur tous les aspects des cancers de l’enfant. Il s’agit des cancers spécifiques, très différents de ceux des adultes, des patients qui sont des enfants et donc avec des besoins spécifiques, par exemple poursuivre leur parcours scolaire, des familles entières touchées, quand l’un des enfants de la famille est malade, toute la vie de la famille est perturbée, des cancers rares nécessitant une prise en charge et des thérapies spécifiques.

La recherche, à la fois sur le diagnostic et les thérapies anticancéreuses, joue un rôle clé sur lequel se fondent tous les espoirs des familles et des jeunes patients. Les acteurs de la recherche se fixent trois objectifs prioritaires que sont guérir plus d’enfants, mieux soigner ces enfants, leur offrir la meilleure qualité de vie possible pendant les traitements et après la rémission.