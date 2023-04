100 nouveaux laboratoires : le Sénégal reçoit des équipements à hauteur de 52 milliards de francs CFA.

Bonne nouvelle pour les universitaires. Le 13 avril prochain à Diamniadio, l’État du Sénégal va réceptionner des équipements scientifiques destinés aux établissements publics d’enseignement supérieur. Estimé à 52 milliards de nos francs, ce lot de matériel est destiné au projet de construction de 100 nouveaux laboratoires annoncé par le Président de la République.



Dans un rapport, la Direction générale de la Recherche et de l’Innovation (Dgri) du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation rappelle que cette acquisition entre dans le cadre des “conclusions de la Concertation nationale sur l’avenir de l’enseignement supérieur et de la recherche de 2013, à l’issue duquel le chef de l’État avait pris onze décisions, à savoir réorienter les formations vers les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, le numérique, les filières courtes techniques et professionnelles. Il était également question de donner un nouvel élan à la recherche et à la l’innovation, à travers la mise en place de plateformes mutualisées avec les équipements scientifiques lourds à la Cité du savoir de Diamniadio”, informe-t-elle.

Selon la Dgri, ces équipements permettront de relever le niveau de l’enseignement pratique à travers les 100 laboratoires pédagogiques, mais également d’assurer une recherche de qualité.

Soulignons que ce matériel va être installé dans les labos pédagogiques et de recherche des huit universités publiques, ainsi qu’à l’École polytechnique de Thiès (Ept), à l’École supérieure polytechnique de Dakar (Esp) et dans les instituts supérieurs d’enseignements professionnels (Isep).