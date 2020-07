Ziguinchor : Un trafiquant de chanvre indien arrêté par la police

Les policiers de Ziguinchor ont interpellé Idrissa D., âgé de 38 ans, pour détention et trafic de chanvre indien. Des sources du quotidien L’AS renseignent que le bonhomme a été alpagué avec un sachet contenant 4,5 kilogrammes de chanvre indien.

Sous le feu roulant des questions des limiers, Idrissa D a avoué que la drogue a été achetée au village de Balingor, situé dans le département de Bignona, auprès d’un certain A. Badji. Ce dernier est activement recherché par la police qui, en début de semaine, avait déjà mis hors d’état de nuire un certain C. Mballo tombé avec 4,5 kilogrammes de chanvre indien.