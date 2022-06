Ziguinchor : Guy-Marius Sagna jugé ce mardi

Après Ahmet Aïdara, Mame Diarra Fam et Déthié Fall, c’est autour de Guy-Marius Sagna d’être jugé pour avoir pris part à la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, vendredi 17 juin. Le procès du leader de «France dégage !» est prévu ce mardi à Ziguinchor, d’après L’Observateur du jour.

Guy-Marius Sagna ne sera pas seul dans le box des accusés. Il sera en compagnie de 35 autres personnes arrêtées en même temps que lui pour les mêmes causes.

Les mis en cause ont été interpellés samedi 18 juin avant d’être placés sous mandat de dépôt trois jours plus tard. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée et actions diverses.