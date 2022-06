Mané à l’OM, c’est loin d’être mort !

Dauphin du PSG la saison passée en Ligue 1, l’OM a gagné le droit de participer à la prochaine Ligue des champions. Les hommes de Jorge Sampaoli auront donc fort à faire dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Pour ne pas faire de la figuration en C1, Jorge Sampaoli réclame un recrutement ambitieux cet été. D’autant plus que Boubacar Kamara et William Saliba sont partis. Deux éléments forts de l’équipe de l’entraineur argentin. Débarrassé des contraintes de la DNCG, l’OM va pouvoir se pencher sur son mercato au rayon des arrivées. Mais avec quel argent ? Quelles ambitions ? Il est encore un peu tôt pour le dire. Malgré tout, quelques noms ronflants ont été récemment annoncés, comme Hakim Ziyech ou encore Sadio Mané. Un Sadio Mané fan de l’OM mais qui a signé au Bayern Munich il y a quelques jours.

Mané et l’OM, une histoire est possible

Invité sur RMC pour parler du récent transfert de Mané, son conseiller sportif Bacary Cissé en a profité pour parler de l’OM. Selon lui, tout reste ouvert dans le futur pour voir le Sénégalais un jour porter le maillot ciel et blanc des Phocéens. « Sadio est supporter de l’OM. Demain, il porte le maillot du Bayern Munich et vous lui demandez quelle est son équipe préférée, il vous dira l’Olympique de Marseille. Un jour à Marseille ? Ça dépendra de ce que les Marseillais vont proposer, ça dépendra peut-être de Sadio », a notamment indiqué Bacary Cissé, qui devrait-là faire plaisir aux amoureux de l’OM les plus optimistes. Selon Bild, Mané touchera au Bayern près de 20 millions d’euros de salaire par an, ce qui en fera le joueur le mieux payé de l’histoire du club allemand. Un montant vertigineux que l’OM n’est pas disposé à payer pour un de ses joueurs. Cet été encore, Pablo Longoria devra se montrer particulièrement inspiré sur le mercato pour renforcer l’OM, à l’aube d’une saison très attendue par les observateurs.