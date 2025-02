Ziguinchor : Un an de prison requis contre Ahmet Ndiaye , verdict attendu le 25 février

Les débats de plaidoirie dans l’affaire opposant Ahmet Ndiaye à la famille d’Ousmane Sonko se sont achevés ce mardi au tribunal de Ziguinchor. À l’issue des interventions des avocats des deux parties, le procureur de la République, M. Abdou Khadre Diop, a pris la parole pour prononcer son réquisitoire.

Il a requis une peine d’un an de prison, dont trois mois ferme, contre Ahmet Ndiaye, poursuivi pour l’infraction , diffamation et menaces . Ce dossier, qui suscite une forte attention médiatique et politique, a été marqué par des échanges tendus entre les différentes parties. Après avoir entendu l’ensemble des arguments, le tribunal a décidé de mettre le verdict en délibéré jusqu’au 25 février 2025. Cette décision est très attendue, tant par les protagonistes que par l’opinion publique.