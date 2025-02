Kaolack : Colère des enseignants du G7 face aux impayés, un bras de fer en vue

Dans un communiqué rendu public, les syndicats d’enseignants regroupés au sein du G7 de Kaolack ont exprimé leur vif mécontentement face au non-paiement des indemnités de surveillance du Baccalauréat 2024 et aux retards persistants dans le versement des allocations familiales.

« Les enseignants ont accompli leur mission avec professionnalisme et dévouement, mais ils se retrouvent une fois de plus confrontés à des retards inexpliqués et à un mépris manifeste de leurs droits », ont-ils dénoncé.

Face à cette situation jugée inacceptable, le G7 exige le règlement immédiat des sommes dues et menace de durcir la lutte syndicale si aucune réponse satisfaisante n’est apportée dans les meilleurs délais.