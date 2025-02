Boully Galissa, un pilier stratégique au cœur du ministère du Travail

Boully Galissa a été nommé Chef de Cabinet du Ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, M. Abass Fall.

Fort d’une riche expérience dans l’administration publique et la gestion des affaires gouvernementales, il aura pour mission d’assurer la coordination et le suivi des dossiers stratégiques du ministère. Son expertise et son engagement seront des atouts majeurs pour accompagner la mise en œuvre des politiques publiques en matière de travail, d’emploi et de relations institutionnelles.