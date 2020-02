Youssou Ndour, Macky Sall, conditions de détention… : Kémi Seba solde ses comptes et accuse

L’activiste Kemi Seba n’a pas attendu longtemps pour solder ses comptes avec le Président Macky Sall, le groupe de presse de Youssou Ndour, les forces de l’ordre de l’AIBD et ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye.

Dans un direct sur Facebook, le Franco-beninois a soutenu :

« Je suis resté dans la prison de l’aéroport sans manger. Heureusement qu’il y avait quelqu’un qui m’a donné quelque chose à manger. Au moment de mon embarcation, les policiers m’ont dit que vous allez partir de gré ou de force. Et ces forces de l’ordre étaient commandées par le ministre de l’Intérieur et ce ministre de l’Intérieur était commandé par le Président Macky Sall, l’un des plus grands serviteurs de la France », a martelé Kemi Seba.



En outre, l’activiste a soldé ses comptes avec le Président directeur général du groupe Futurs Médias Youssou Ndour. « Le groupe de presse mythomane de Youssou Ndour s’est permis de raconter du n’importe quoi sur moi, en disant que je perturbais l’avion alors que c’est faux. Ils ont voulu me salir. Tout ce qu’ils voulaient c’est de raconter des mensonges pour protéger leur patron Macky Sall. ».



Il ajoute: « Macky Sall a voulu m’humilier mais ça ne m’arrêtera pas. Leur stratégie était de me juger sans que je me présente. Il pensait que je n’osais pas venir au Sénégal pour un jugement. Mais qu’ils sachent que je suis un lanceur d’alerte, et mon rôle est de montrer les limites des États. », a asséné Kémi.