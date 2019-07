Wally Seck face au juge le 22 juillet prochain pour une affaire de...

Le chanteur Wally Seck fera face à un juge d’instance le 22 juillet prochain à propos de l’achat d’une villa à Nord Foire.

Hassan Cissé, propriétaire de la maison, lui réclame 11 millions qu’il avait reconnu par une reconnaissance de dette, rapporte Les Échos.

La vente remonte en 2014. Le fils de Thione Seck s’était proposé d’acheter la maison à 100 millions cash alors que le proprio voulait vendre sa villa à 140 millions par paiement en dollars.

Ce que refusa Wally qui procède à des versements de 40 millions de Fcfa, 10 et 15 millions entre décembre et août 2014. Mieux, il ne compte pas payer la dette de 11 millions et nie avoir signé une reconnaissance de dette.