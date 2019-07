CAN 2019 : Sénégal/Algérie : le Onze probable des Lions avec le Retour de…

Aliou Cissé va aligner une composition sans grande surprise, en finale de la CAN 2019 contre l’Algérie, en réintégrant Ismaïla Sarr sur le flanc droit de l’attaque, à la place de Krépin Diatta. Kalidou Koulibaly, suspendu, sera numériquement remplacé par Salif Sané.

L’équipe du Sénégal qui affrontera l’Algérie, vendredi (19h GMT), devrait être un peu proche de celle alignée contre la Tunisie (1-0), dimanche dernier, en demie. Il y aura certainement deux changements dans la composition d’équipe concoctée par le sélectionneur Aliou Cissé pour cet ultime match de la CAN 2019. Huit joueurs qui ont débuté contre les Aigles de Carthage devraient à nouveau être titulaires en finale contre les Fennecs, dans un 4-3-3, avec Mbaye Niang en pointe, Ismaïla Sarr jouera haut, côté droit tandis que Sadio Mané sera plus en retrait dans le couloir gauche.

Devant Alfred Gomis, Cheikhou Kouyaté, Salif Sané, Youssouf Sabaly et Lamine Gassama devraient composer la ligne arrière à quatre. C’est donc une charnière centrale inédite qu’Aliou Cissé alignera lors de la finale de la CAN 2019. Kalidou Koulibaly, suspendu, sera numériquement remplacé par le défenseur de Schalke 04 qui n’a plus été titularisé depuis le premier match contre la Tanzanie. Le trio Gana-Saivet-PAN sera chargé de mettre à mal le milieu algérien.

Composition probable : Alfred Gomis – Cheikhou Kouyaté – Salif Sané – Youssouf Sabaly – Lamine Gassama – Gana Guèye – Henri Saivet – Pape Aliou Ndiaye – Ismaïla Sarr – Sadio Mané – Mbaye Niang