Wally exige des excuses publiques de l’imam kanté pour retirer sa plainte

L’avocat du chanteur Wally Seck affirme que son client peut retirer la citation directe qu’il a servie à Imam Maktar Kanté. Me Abdou Dialy Kane précise cependant que ce dernier doit au préalable, présenter ses plates excuses. « Il est possible de mettre fin à la procédure à moins qu’il présente ses excuses à mon clients », a notamment dit l’avocat, pour qui le religieux a porté atteinte à l’honorabilité et à la considération de son client.



« Imam Kanté a clairement dit que Wally est acteur, un puissant levier des lobbies de l’argent et de la déviance morale. Mon client a été profondément touché par ses affirmations. Je n’ai jamais vu mon client aussi peiné. Il était méconnaissable, à tel point que j’ai dû laisser mon audience pour aller lui rédiger la citation directe. Il a traîné son nom dans la boue et c’est inacceptable, qui plus est, venant d’un homme religieux », regrette l’avocat.