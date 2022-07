Wallu Sénégal : La coalition plaide pour une amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall

Devant les candidats investis et responsables départementaux de Mbacké, Lamine Thiam a ouvert officiellement la campagne électorale de Wallu Sénégal et salué la décision de l’inter-coalition de faire porter la liste par la coalition Wallu. Il a insisté sur la nécessité de doter l’Inter- coalition d’une majorité confortable, seul gage d’une probable cohabitation.

Pour ce faire, Il invite les responsables et militants des deux coalitions dans le département de Mbacké à faire preuve de responsabilité, de maturité, d’engagement et de sacrifice afin que l’inter-coalition Wallu-Yewwi puisse battre Benno Bokk Yaakar et remporter les cinq députés du département.

Prenant la parole, Serigne Abdou Bara Doli Mbacké, tête de liste départementale de l’inter- coalition Wallu-Yewwi de Mbacké a remercié la délégation de la coalition, les populations de Touba-Mbacké ainsi que tous ceux qui lui ont manifesté leur soutien lors de son incarcération. Une occasion pour lui de décrier les conditions de vie carcérale, les incohérences dans la procédure pénale et de dénoncer le recul démocratique. Ensuite, le député n’a pas manqué de souligner la flambée des prix des denrées de première nécessité et le rejet du projet de loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal par les députés de Benno Bokk Yaakar.