Visite officielle : le Président Bassirou Diomaye Faye au Koweït et aux Émirats Arabes Unis

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera du 12 au 14 janvier 2026 une visite officielle au Koweït, a annoncé le Conseil des ministres lors de sa réunion de ce mercredi 7 janvier.

Cette mission vise à renforcer les liens bilatéraux et à explorer de nouvelles opportunités de coopération économique, diplomatique et culturelle entre les deux pays.

Le chef de l’État participera également le 15 janvier 2026 à la Semaine de la Durabilité à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis.

Cette rencontre internationale est consacrée aux enjeux environnementaux et à la transition énergétique, et permettra au Sénégal de mettre en avant ses initiatives en matière de développement durable et d’énergie renouvelable.