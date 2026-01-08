Yeumbeul Sud : Un individu interpellé pour abus sexuel répété

Le Poste de Police de Yeumbeul Sud a interpellé, le 6 janvier 2026, un individu mis en cause pour abus sexuels répétés. L’enquête avait été ouverte en décembre 2025 à la suite d’une plainte déposée par la mère de la victime, qui a déclaré que sa fille avait subi trois agressions sexuelles dans des lieux différents.

Par crainte de représailles, le suspect étant un lutteur redouté dans le quartier, la mère avait d’abord hésité à faire examiner l’enfant. Finalement, sous escorte policière, la victime a été examinée le 17 décembre 2025. Le certificat médical a confirmé des lésions traumatiques compatibles avec les faits dénoncés.

Le mis en cause a été placé en garde à vue et l’enquête se poursuit afin d’établir toutes les responsabilités.