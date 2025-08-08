Visite officielle : Ousmane Sonko décroche quatre accords clés en Turquie

En visite officielle de plus de cinq jours en Turquie, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a conclu quatre accords de partenariat avec les autorités turques. Ces accords ont été signés en présence du président de la République de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, au palais présidentiel d’Ankara.

Après des entretiens en tête-à-tête, puis en séances élargies entre les délégations des deux pays, quatre accords de coopération ont été signés entre la République du Sénégal et la République de Türkiye.

Selon l’agence Anadolu, lors de la cérémonie de signature, le ministre turc de la Défense, Yasar Güler, et le ministre des Forces armées sénégalaises, le général Birame Diop, ont paraphé deux textes :

l’« Accord de coopération financière militaire » entre les deux gouvernements,

ainsi que le « Protocole de modification n°1 du Protocole d’application de l’aide financière du 28 janvier 2020 ».

Par ailleurs, l’« Accord de coproduction et de coopération dans les domaines du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia » a été signé par le ministre turc du Commerce, Ömer Bolat, et la ministre sénégalaise de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall.

Enfin, le « Protocole d’application pour les années 2025-2028 du Mémorandum d’entente sur la coopération dans le domaine de l’enseignement supérieur » a été signé par le président du Conseil turc de l’enseignement supérieur (YÖK), Erol Özvar, et la ministre sénégalaise de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Yassine Fall