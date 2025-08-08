Problèmes financiers: La demande de Sonko au président Erdogan

C’est de notoriété publique. L’État du Sénégal traverse actuellement une situation financière extrêmement délicate. Vendredi dernier, le premier ministre avait même présenté son plan de redressement pour pouvoir apporter un bol d’air financier aux caisses de l’Etat. Ce jeudi, en Turquie, il n’a pas hésité à soumettre la question au Président Recep Tayyip Erdoğan.

«Je solliciterai avec beaucoup d’insistance votre accompagnement sur cette période. Au-delà de ce que nous voulons faire, nous pensons qu’une Turquie déterminée à côté du Sénégal, pourrait nous aider à rapidement traverser cette période un peu difficile pour nos finances publiques», a indiqué Ousmane Sonko au chef de l’Etat turc.

Le premier ministre l’a invité à davantage appuyer le Sénégal, notamment dans le déroulement de son plan de redressement. Sur ledit plan, il a expliqué au leader turc que son gouvernement compte à plus de 90% sur les efforts endogènes en termes de mobilisation de recettes fiscales, en termes de réduction du train de vie.

«Mais, d’autres aspects peuvent intéresser le secteur privé turc, notamment le recyclage d’un certain nombre d’actifs portuaires, aéroportuaires et autoroutières, pour lesquels nous cherchons des partenaires», lui a-t-il indiqué.