Le Khalife général de Medina Baye est en visite dans la capitale sénégalaise. En prélude aux activités de sa communauté, Cheikh Mahi Niasse a reçu diverses personnalités politiques. Parmi elles, il y a le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Et le patron des Patriotes a dit toute satisfaction de rencontrer a nouveau cet homme de paix.

Faisant part de cette rencontre, le leader de Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko a fait savoir que c’est «toujours un plaisir unique et inégalable de rencontrer cette immense personnalité qui représente énormément pour moi. Serigne Cheikh Mahi Niass m’a accordé quelques minutes de son précieux temps. Chaque échange avec le saint homme confirme davantage, au-delà de la dimension spirituelle, une admirable maîtrise des enjeux économiques, politiques, géopolitiques et sociaux de notre époque», renseigne Sonko qui souhaite «une très longue vie et une solide santé» au saint-homme.