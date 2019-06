Vidéo : CAN 2019 : défaite contre l’Algérie : La réaction inattendue des « Lions »

Les supporters sénégalais sont plus que bouleversés par la défaite contre l’Algérie à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019. Les joueurs eux, sont plus que déçus.

Après le sifflet final de l’arbitre, ils se sont dirigés dans les vestiaires où ils se sont prononcés sur la perte des 3 points en match en poule. Sur le visage des « Lions » on voit tristesse et déception. Malgré ce score de 1-0, ils y croient et décident de se battre d’avantage pour gagner la prochaine rencontre contre le Kenya et faire une très belle CAN.