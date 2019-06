Saisie de 270 kg de chanvre indien par la brigade maritime de Toubacouta

G La Brigade maritime de Toubacouta (Fatick) de la Douane a saisi jeudi 10 colis de chanvre indien d’un poids total de 270 kg, annonce le Bureau des relations publiques des Douanes.L’opération a eu lieu à hauteur de Djinack dans la nuit du mercredi au jeudi, indique la source. Elle signale aussi que trois individus liés à ce trafic ont été arrêtés et mis à la disposition de la justice.Cette saisie porte à plus de deux tonnes la quantité totale de chanvre indien saisie, uniquement, dans la subdivision de Fatick, depuis le début de l’année 2019, renseigne le Bureau des relations publiques des Douanes.‘’Ces actions concrètes constituent une contribution à la lutte contre le trafic et l’usage de drogue surtout chez les jeunes, qui constituent le capital le plus précieux de notre pays. D’ailleurs dans la zone centre, l’administration des Douanes a engagé des actions de sensibilisation à l’endroit des populations, pour une réussite de la lutte car leur collaboration est un élément clé pour ces actions’’, ajoute la même source.

