Vers un Ministère du Culte : plaidoyer pour une meilleure reconnaissance du fait religieux au Sénégal (Par Magued Wade)

Lors de la ziara à Tivaouane en prélude au Gamou, le Chef de l’État a annoncé que le soutien de la République pour les foyers religieux sera désormais inscrit dans le budget de 2026.Cet engagement de transparence et de bonne gouvernance vient consolider la volonté politique de l’État de sortir de l’opacité et du caractère informel qui ont longtemps marqué ses relations avec les foyers religieux.

Avec cette nouvelle mesure, qui suit l’introduction de l’enseignement de la religion dans le système éducatif national, les autorités manifestent tout l’intérêt qu’elles accordent au fait religieux. Après la création du Bureau des Affaires religieuses, en 2024, qui a évolué récemment pour devenir une Délégation, nous espérons que notre pays fondamentalement croyant se dotera d’un ministère du Culte, à l’instar des autres segments de la société, comme l’économie, le sport, les affaires étrangères ou la culture.

Tout le monde s’accorde sur le fait que le Sénégal est un pays de croyants, et que notre plus belle richesse, c’est notre foi inébranlable en un DIEU UNIQUE, héritage du patriarche Abraham, le dépositaire du monothéisme. Nous pouvons sans ambages affirmer que le socle de marbre sur lequel repose le Sénégal est sans conteste sa foi religieuse. L’un des grands paradoxes de notre architecture institutionnelle réside dans l’inadéquation entre le fait social religieux et la séparation entre ce dernier et notre État d’essence jacobine et laïque, hérité de la Cinquième République française.

Nous saluons et encourageons les initiatives majeures et innovantes prises par le Président et qui sonnent comme une rupture fondamentale d’avec les gestions antérieures.

Tous les Sénégalais ne pratiquent pas le sport et pourtant un ministère des Sports est bien présent dans le gouvernement, alors que le Culte est réduit à une Délégation logée à la Présidence !

Alors pourquoi, quand l’écrasante majorité des Sénégalais croient en Dieu, ne peuvent-ils pas avoir un ministère ? Le débat est ouvert, d’autant plus que le Premier ministre, lors d’une rencontre avec des autorités religieuses, avait émis l’idée d’un ministère du Culte doté d’allocations budgétaires.

Mr Wade Magued Doyen