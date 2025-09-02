Grand Yoff : 5 individus arrêtés pour agression armée et vol

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a interpellé, dans la nuit du 31 août au 1ᵉʳ septembre, cinq individus pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec usage d’armes blanches.

Ces arrestations font suite à la plainte de deux hommes qui ont été agressés par un groupe de jeunes dans le quartier Arafat, devant un bar. Les agresseurs avaient emporté leurs téléphones portables, l’un à Makka II et l’autre à Arafat.

Grâce au témoignage crucial d’une personne, les investigations ont permis de localiser et d’arrêter le groupe de malfaiteurs dans leur repaire, surnommé le “Réseau”. Une fois au commissariat, les victimes et le témoin ont formellement reconnu les visages et les vêtements des suspects. Après avoir été entendus, les cinq hommes ont admis les faits. Un couteau de 37 cm a été saisi lors de leur interpellation.

Les suspects ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit.