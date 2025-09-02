La Cour de cassation a prononcé une peine de 3ans de travaux forcés, cinq ans d’inéligibilité, une interdiction d’accès à toute fonction publique, ainsi que la restitution de la somme de 19 millions de dollars américains. Constant Mutamba, connu pour avoir été la terreur des Kulunas – ces groupes criminels redoutés dans les rues de Kinshasa – était accusé d’avoir détourné près de 20 millions de dollars alloués à la construction d’un établissement pénitentiaire moderne à Kisangani, dans la province de la Tshopo.

Le projet, signé en avril 2025 avec une entreprise de construction, avait été entaché d’irrégularités majeures, notamment l’absence de validation par le Conseil des ministres et le transfert direct des fonds depuis le compte du ministère de la Justice vers celui de l’entreprise sans les contrôles requis. Lors du procès, le ministère public avait requis une peine de dix ans de travaux forcés, assortis de dix ans d’inéligibilité après l’exécution de la peine, ainsi que la privation du droit à la libération conditionnelle et l’exclusion de toute fonction publique. La défense de Constant Mutamba a contesté ces accusations, affirmant que les fonds étaient bien présents à la banque et que l’ex-ministre n’avait “jamais pris un seul dollar”. Elle a dénoncé ce qu’elle qualifie de “cabale” politique, transformant le procès en tribune.