Je déplore et dénonce ce verdict car je le trouve arbitraire…la coupe du bois est rendue possible du fait de la mal gouvernance de nos ressources naturelles ( absence de volonté politique dans la protection des ressources, manque de transparence dans l’octroi des permis d’exploitation, corruption…).

Or le crime le plus odieux est celui qui consiste à encourager la déforestation qui met en péril le devenir de toute l’humanité. En Casamance de prétendues autorités pour assouvir leurs besoins font preuve de cupidité et participent d’une manière ou d’une autre à la dégradation de nos forêts…En termes clairs, ceux qui doivent veiller à la protection des ressources sont parfois ceux la même qui sont complices des malfaiteurs…Ce qui s’est passé à Boffa Bayotte pouvait être évité si la législation et les règlements en faveur de la vie des forêt étaient respectés.

Et pour se donner bonne conscience des dizaines d’individus innocents ont été arbitrairement arrêtés, brutalisés, humiliés avant de reconnaître plus de quatre années après leur innocence…Trois autres ont été condamnés à la perpétuité… Ridicule ! Flagrant verdict assimilable à un règlement de compte ainsi qu’à une haine à l’égard de René Capain et de Ampoi Bodian…Qui en veut à ces deux innocents connus pour leur humanisme et leur cordialité ?

Qu’elle suite sera réservée aux nombreuses autres victimes de notre prétendue justice? Ces victimes qui ont été mortellement incarcérées pendant plus de quatre ans? Où sont ces hommes et autres femmes prêts à intervenir dans les médias pour donner l’impression d’être des soldats au service de la paix? Que pourrait bien signifier leur silence étourdissant? Pourquoi ont ils subitement perdu la voix et renoncé à toute dénonciation dont sont victimes leurs parents ? A qui profite finalement la guerre en Casamance? Voici autant de questions dont les réponses aideraient certainement à apprécier ce semblant de verdict judiciaire…

D’ici-là, la déforestation prend des proportions inquiétantes… personne n’ose plus la dénoncer…des hommes et des femmes s’en donnent pleinement et répondent ainsi à leur cupidité dans un contexte de complicité de certaines institutions de la République.,. Au Sénégal, il est bon de le rappeler les lois et les règlements sont faits et dirigés contre les faibles, contre ceux qui incarnent des valeurs morales fondées sur l’intégrité et la probité morale et intellectuelle….les grands bandits ,les délinquants et autres Vandales de la République sont à l’abri de toute sanction quelque soit la gravité de leur faute et de leur culpabilité….On prétend que la justice est rendue au nom du peuple. Or ce peuple apparemment a tout compris et a fini par démasquer ce qui ressemble plus à une mesquinerie qu’à une justice au sens noble du terme.

Abdou Sané, ancien député

Habitant à Boucotte sud Ziguinchor.

Ziguinchor Sénégal