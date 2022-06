Hamath Suzanne Kamara ne regrette rien. Dans un entretien paru dans L’Observateur de ce mercredi, il dit maintenir et assumer ses propos contre Ousmane Sonko. Dans une vidéo qui a fait le tour du web, le coordonnateur national adjoint du réseau des enseignants de l’APR, déclare que le leader de Pastef «devrait être tué».

Pour lui, cet appel au meurtre se justifie : «La personne à qui je fais allusion a eu à faire une déclaration plus grave ou similaire. Il a une fois dit qu’il faut fusiller les anciens Présidents.» Hamath Suzanne Kamara signale que malgré ces propos et son récent appel à aller déloger le chef de l’Etat du Palais, Ousmane Sonko «n’a jamais regretté» et il n’a jamais été inquiété.

«Il continue de berner, de snober les Sénégalais, sans humilité, sans savoir raison garder. Je n’ai fait que le trouver sur son terrain», clame le responsable de l’APR. Hamath Suzanne Kamara se dit prêt à s’expliquer devant la justice s’il est convoqué pour ses propos. Mais à une condition : «Je n’accepterai de répondre à une quelconque convocation que si Ousmane Sonko est lui aussi inquiété», pose-t-il.

Toutefois, le numéro 2 du réseau des enseignants de l’APR est persuadé que sa sortie a fait mouche auprès du leader de Pastef. «Il a réorganisé sa sécurité. Cela veut dire qu’il prend au sérieux mes menaces, jubile-t-il. Depuis que j’ai fait cette vidéo, il a revu sa sécurité. C’est pour cela qu’il a inventé ce problème de sabotage de véhicule pour s’adonner à son jeu favori : la manipulation. (…) S’il se tient tranquille, il ne sera pas inquiété. Mais s’il persiste dans sa terreur, il nous trouvera sur son chemin.»