Vatican: Le pape Léon XIV accepte la démission de l’archevêque de…

Le Vatican a annoncé, ce jeudi 18 décembre, l’acceptation par le pape Léon XIV, la démission du cardinal américain Timothy Dolan de ses fonctions d’archevêque de New York. Cette décision intervient conformément aux dispositions du droit canonique, qui prévoit la présentation de la démission des évêques et archevêques à l’âge de 75 ans.

Figure influente de l’Église catholique aux États-Unis, Timothy Dolan occupait ce poste stratégique depuis 2009. Son départ marque la fin d’un long épiscopat à la tête de l’un des archidiocèses les plus importants et les plus visibles du pays, tant par son poids démographique que par son rôle dans les débats religieux, sociaux et politiques américains. Le cardinal Dolan était notamment identifié comme une personnalité majeure du courant conservateur au sein de l’Église américaine.

Pour lui succéder, le pape Léon XIV a nommé Monseigneur Ronald Hicks, évêque âgé de 58 ans, originaire de l’Illinois. Relativement peu connu sur la scène ecclésiale nationale, Ronald Hicks occupait jusqu’ici des fonctions pastorales dans son État d’origine. Sa nomination s’inscrit dans la continuité des procédures ordinaires de renouvellement des charges épiscopales au sein de l’Église catholique.