La question de la libération des joueurs internationaux continue de susciter de vives réactions, à mesure que les sélections nationales affinent leurs préparatifs pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Le Sénégal n’échappe pas à cette problématique avec le cas Habib Diarra.

Le milieu de terrain sénégalais ne rejoindra les Lions de la Téranga que dimanche, soit six jours après la date officielle fixée par la FIFA pour la mise à disposition des joueurs.

En cause, la volonté de son club, Sunderland, de finaliser la rééducation du joueur avant de le laisser partir. En conférence de presse tenue ce jeudi, l’entraîneur des Black Cats, Régis Le Bris, a tenu à apporter des éclaircissements.

«Il pourrait être avec nous pour le match contre Brighton, et ce sera alors la fin de sa rééducation. Si tout se passe bien, il rejoindra sa sélection nationale la semaine prochaine», a déclaré le technicien français.

Cette situation met une nouvelle fois en lumière les tensions récurrentes entre clubs et sélections nationales, notamment lors de la période de la CAN.