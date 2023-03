L’affaire de “diffamation” opposant le leader de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko, à Mame Mbaye Niang continue d’avoir des ramifications dangereuses pour la stabilité nationale. Si le reste du pays a retrouvé un semblant de calme, au sud du Sénégal les affrontements ont repris après une courte trève notée au cours du weekend.

A en croire des informations obtenues de Ziguinchor, les cours ont, ce matin, été suspendus dans de nombreux quartiers et les élèves envoyés chez eux. En plus du renvoi du procés de Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang au 30 mars prochain, c’est la vague d’arrestation opérée dans la nuit du vendredi au samedi par les policiers dans de nombreux quartiers de Ziguinchor qui a mis de l’huile sur le feu. Entre Ziguinchor et Bignona, ce sont plusieurs dizaines de jeunes qui ont découvert les liens de la détention.

Craignant d’être cueilli un par un chez eux, les autres ont décidé de continuer le combat. A en croire nos reporters sur place, le siège de l’APR Ziguinchor est en feu et rien ne dit que le calme va revenir aussitot. A à Bignona, des sources locales ont fait savoir que les affrontements qui ont démarré depuis 9 heures ce matin ont conduit à la blessure d’un jeune de Tenghory prénommé Mamadou Korka Ba…. Il serait actuellement en route pour une évacuation sanitaire extrêmement urgente. “Il a été blessé à la tête par un projectile. Dans tous les cas son pronostic vital est très engagé.”, a laissé entendre une source de Kéwoulo à Bignona.