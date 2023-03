Les affrontements qui se sont déroulés ce matin à Bignona ont fait des victimes. A en croire des informations recoupées, sur place, par Kéwoulo, le jeune homme atteint par balle dans la tête a rendu l’âme. Il avait 20 ans….

Mamadou Korka Ba est décédé ce jour à Bignona. Sa famille, contactée par Kéwoulo, a confirmé que son enfant, qui était sorti de leur domicile familial situé dans le quartier de Tenghory, a succombé des suites d’un tir à balle réelle. Une balle reçue en pleine tête. Atteint par le projectile, le jeune homme qui s’est affalé sur l’asphalte a été récupéré par ses camarades et acheminé vers le point de sécurité tenu par l’armée espérant y trouver de l’aide. Informés de la blessure de son fils, des membres de sa famille venus aux nouvelles étaient depuis lors sans nouvelle de la victime.

“C’est incroyable et inacceptable. Nous sommes venus voir les militaires pour savoir où se trouve le blessé que les manifestants avaient ramené dans leur camp. Et, ils nous ont dit que les gars sont repartis avec lui. Maintenant, nous ne cherchons plus un blessé. C’est un corps sans vie que nous cherchons.” Avait déclaré à Kéwoulo un voisin de Korka qui était sorti à sa recherche.

“Mais, on nous a fait savoir que ceux qui ont amené Korka sont repartis avec lui“, ont fait savoir cette source qui a requis l’anonymat. Après plusieurs recoupements, Kéwoulo a appris que la raison de ce départ précipité avec le blessé est dû au fait que c’est un “corps sans vie que ses camarades avaient récupéré par terre croyant qu’il vivait encore et l’ont introduit dans le camps.” Finalement, c’est un des grands du quartier de Tenghory qui a permis à Kéwoulo de percer le mystère de la destination du corps de Mamadou Korka Ba. “Nous venons de déposer son corps à la morgue de la grande mosquée de la gare routière de Bignona”, a-t-elle fait savoir.