Dans un entretien accordé à nos confrères de « L’EXPRESSE », le Président Macky SALL est un peu plus précis sur sa candidature en 2024.

jusque-là le premier magistrat du pays était dans l’ambiguïté sur la question de la 3éme candidature. Depuis sa position formelle sur l’impossibilité de se présenter, il s’est cristallisé depuis 2020 à « ni oui ni non»

Le journaliste de L’EXPRESS a posé la question sans équivoque : « Diriez-vous comme votre prédécesseur maa waxone waxét ? »

Le Président précise : « je ne me dédis pas, j’ai donné une opinion qui correspondait à ma conviction du moment. Celle-ci peut évoluer et les circonstances peuvent m’amener à changer de position. Nous sommes en politique. Mais pour l’instant je n’ai pas encore déclaré ma candidature. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit.»