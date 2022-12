C’est un nouveau front social qui s’ouvre au Sénégal. Et cette fois il opposera les militants du parti du marabout Serigne Moustapha Sy au régime du président Macky Sall. A en croire des sources proches du palais, M. Amady Diouf aurait ordonné l’arrestation des deux députés “agresseurs” de la parlementaire Amy Ndiaye Gniby.

Selon nos informateurs, après avoir longueùent attendu que la victime daigne porter plainte, c’est le maitre des poursuites qui s’est autosaisi et a enclenché l’action publique à l’encontre des députés Massata Samb et Mamadou Niang. “Un ordre a été donné pour les arreter, les auditionner et les présenter au parquet, en vertu de la procéudure de flagrance. Puisque nous en plein flagrant délit, ils ne peuvent se prévaloir d’une quelconque immunité parelataire.” A fait savoir une source judiciaires.

Pour rappel, le 1 er décembre dernier, ces deux députés cités plus haut avaient agressé Mme Amy Ndiaye Gniby dans l’enceinte de l’hémicicle, au motif que cette dernière avait manqué de respect à leur marabout, Serigne Moustapha Sy. Au préalable, le député Massata Samb avait demandé au président de l’Assemblée nationale de “faire cesser les attaques contre les guides religieux” et avait exigé des “excuses publiques” de la parlemantaire. Se disant visée, Mme Amy Ndiaye Gniby avait refusé de présenter la moindre excuse et avait dit assumer les propos incrimnés par ses collègues. Suite à cette défiance, le député avait quitté le perchoir et était venu administrer une horrible gifle à la députée du parti au pouvoir.

Munie d’une chaise, cette dernière a attendu que son agresseur lui tourne le dos pour tenter de l’atteindre avec le mobilier. Et, c’est là qu’est intervenu le député Mamadou Niang qui va donner un coup de pied dans les parties inférieures du corps de la dame. Aprés la bagarre, elle a été évacuée à l’hopital où à en croire un premier certificat médical des complications ont été notées sur sa grossesse. “Elle est enceinte de 3 mois et on craint pour la santé du feutus”, a fait savoir le Dr Malick Diop, un membre de la mouvance présidentiel.