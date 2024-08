Urgent: L’OMS lance une alerte, le choléra se propage dans 14 pays d’Afrique

L’épidémie de choléra dans la région africaine de l’OMS en 2024 a touché 14 pays (Afrique du Sud, Burundi, Cameroun, Comores, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigéria, Ouganda, République démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Zambie et Zimbabwe). Trois pays – les Comores, la République démocratique du Congo (RDC) et l’Éthiopie – sont actuellement considérés comme étant en situation de crise aiguë.

La sous-région orientale du continent, qui connaît actuellement la saison des pluies, est confrontée à une résurgence des épidémies. Le phénomène El Nino a provoqué à la fois des sécheresses (Zambie, Zimbabwe) et une augmentation des niveaux de précipitations, provoquant des inondations et des glissements de terrain dans certaines communautés (Kenya, Tanzanie). Cette situation va exacerber l’augmentation du nombre de cas de choléra et accroître le risque de flambées dans les districts et les pays qui n’ont pas signalé de nouveaux cas confirmés ou de flambées de choléra précédemment contrôlées. La saisonnalité des épidémies de choléra reste un problème dont les pays doivent tenir compte.

Les États membres doivent améliorer la préparation et l’état de préparation à la lutte contre le choléra, renforcer la surveillance et intensifier les mesures de prévention et de contrôle dans les communautés et autour des points de passage frontaliers. Cela permettra de prévenir les épidémies, d’apporter une réponse rapide et de réduire la transmission transfrontalière.

Depuis le début de l’année 2024, le nombre de cas de choléra et de décès signalés au Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique (AFRO) au 31 mai était respectivement de 94 973 et de 1 618, avec un taux de létalité de 1,7 %. Cinq pays – les Comores, la RDC, l’Éthiopie, la Zambie et le Zimbabwe – représentent 86,5 % (82 141) du nombre total de cas et 94,6 % (1 530) du nombre total de décès signalés cette année. En 2024, les Comores ont confirmé une épidémie de choléra liée à l’importation d’un passager arrivé à Moroni sur un bateau le 31 janvier 2024. En mai 2024, onze pays – Burundi, Comores, République démocratique du Congo, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mozambique, République-Unie de Tanzanie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe ont signalé un total de 13 247 nouveaux cas et 126 décès (CFR = 1,0 %).

Au 31 mai 2024, un total cumulé de 381 392 cas de choléra, dont 6 733 décès (CFR : 1,8 %), ont été signalés depuis le 1er janvier 2022. La République démocratique du Congo, l’Éthiopie, le Malawi, le Mozambique et le Zimbabwe représentent 73,3 % (279 467) de tous les cas cumulés et 63,7 % (4 290) de tous les décès cumulés signalés. La transmission est actuellement active dans 13 pays.